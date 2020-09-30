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Пашинян назвал недопустимым вмешательство Турции в карабахский конфликт

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем заявил о недопустимости вмешательства Турции в карабахский конфликт. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили в правительстве страны.

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«Пашинян обратил внимание Мишеля на деструктивную позицию Турции и подчеркнул недопустимость вовлечения этой страны в боевые действия», — приводит «Интерфакс» текст сообщения.

Мишель, в свою очередь, заявил о важности скорейшего установления перемирия и возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее в среду глава Евросовета призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня. Он также подчеркнул, что гражданское население должно быть защищено.

30 сентября министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщило, что с начала боевых действий 27 сентября погибли 104 военнослужащих армии НКР.

В этот же день пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что после бомбежки авиацией Азербайджана в карабахском городе Мартакерт погибли трое мирных жителей.

29 сентября Армения сообщила об уничтожении 137 единиц бронетехники ВС Азербайджана, 72 беспилотников, семи вертолетов и одного самолета в Нагорном Карабахе. Также Ереван обвинил Баку и ВС Турции в уничтожении своего штурмовика Су-25 в воздушном пространстве Армении.

28 сентября Армения заявила о гибели 28 военнослужащих в ходе боестолкновения в Карабахе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым днем ранее выразил соболезнования политику и народу в связи с гибелью людей и подчеркнул, что «Турция с Азербайджаном».

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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