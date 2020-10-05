Прямой эфир
Сюжет:

Алиев назвал условия для прекращения огня в Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Азербайджан готов прекратить военные действия, если Армения выведет свою армию из Нагорного Карабаха и предоставит Баку план своего отступления, заявил 4 октября президент республики Ильхам Алиев.

Недельное минирование: за семь дней Армения и Азербайджан не пришли к переговорам
Несмотря на ракетные обстрелы, вводить миротворцев в регион рано, считают в администрации президента НКР

«Армения должна установить график вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, а премьер-министр Армении [Никол Пашинян] должен извиниться за наше оскорбление», — рассказал он в интервью телеканалу Al Arabiya.

При этом Алиев подчеркнул, что нагорнокарабахский конфликт должен быть решен путем диалога между двумя государствами. Он также отметил, что Азербайджан постарается восстановить нормальные отношения с армянским народом.

Ранее в интервью Алиев выразил уверенность в наличии военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Вместе с этим азербайджанский лидер упрекнул посредников по разрешению ситуации в Нагорном Карабахе и международные организации в том, что за последние 28 лет они не смогли урегулировать ее, а только заморозили.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем они осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали к немедленному прекращению боевых действий.

Пашинян поприветствовал призыв лидеров трех стран и заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Нагорный Карабах, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе военного противостояния в 1992–1994 годах Баку утратил контроль над регионом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020