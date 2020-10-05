Алиев назвал условия для прекращения огня в Карабахе

Азербайджан готов прекратить военные действия, если Армения выведет свою армию из Нагорного Карабаха и предоставит Баку план своего отступления, заявил 4 октября президент республики Ильхам Алиев.

«Армения должна установить график вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, а премьер-министр Армении [Никол Пашинян] должен извиниться за наше оскорбление», — рассказал он в интервью телеканалу Al Arabiya.

При этом Алиев подчеркнул, что нагорнокарабахский конфликт должен быть решен путем диалога между двумя государствами. Он также отметил, что Азербайджан постарается восстановить нормальные отношения с армянским народом.

Ранее в интервью Алиев выразил уверенность в наличии военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Вместе с этим азербайджанский лидер упрекнул посредников по разрешению ситуации в Нагорном Карабахе и международные организации в том, что за последние 28 лет они не смогли урегулировать ее, а только заморозили.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем они осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали к немедленному прекращению боевых действий.

Пашинян поприветствовал призыв лидеров трех стран и заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Нагорный Карабах, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе военного противостояния в 1992–1994 годах Баку утратил контроль над регионом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.