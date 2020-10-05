Алиев заявил о наличии у конфликта в Карабахе военного решения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласился с утверждением о том, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения. Об это он заявил 4 октября в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Во-первых, я не согласен с этим. Во-вторых, если нет военного решения, дайте нам невоенное решение, дайте нам дипломатическое решение. Следуйте резолюциям Совета Безопасности ООН», — отметил азербайджанский лидер.

Он упрекнул посредников по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе и международные организации в том, что за последние 28 лет они не смогли урегулировать его, а только заморозили.

«Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сам это сделает, это сейчас и происходит», — подчеркнул Алиев.

Ранее в этот же день Алиев заявил, что его армия взяла под контроль девять сел Джебраилского района, который де-юре является административно-территориальной единицей в юго-западной части Азербайджана, а де-факто эта территория с лета 1993 года контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

Позже генпрокуратура Азербайджана объявила, что ВС Армении нанесли ракетный удар по городу Мингечевир, в результате которого были ранены мирные жители.

Власти Армении отрицают нападение и сообщают об обстреле азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте.

27 сентября Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов в Нагорном Карабахе. В принятом решении суда отмечалось, что сложившаяся в Карабахе ситуация может привести к риску нарушений Конвенции по правам человека.

Нагорный Карабах — территория, которая геополитически относится к Азербайджану, но проживают там армяне. Азербайджан и Армения оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.