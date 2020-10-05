Степанакерт в понедельник вновь обстреляли

Утром в понедельник столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт снова обстреляли. Об этом сообщил 5 октября корреспондент «Известий».

По его словам, определить, куда именно прилетел снаряд, пока сложно, так как в городе туман, видимость составляет не более десяти метров. Все, что нашли от упавших четырех снарядов, — осколки. Ими усыпана центральная площадь города.

На улице в настоящее время нет автомобилей, редкие прохожие не могут ничего рассказать. Один из местных жителей пояснил, что спрятался в погреб, едва услышав звуки бомбежки, и сидел в нем до утра.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Нагорного Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах, разрушениях и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху.

Пашинян поприветствовал призыв лидеров трех стран и заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.