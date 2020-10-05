Степанакерт обстреляли второй раз за утро понедельника

В Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), снова начался обстрел. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в понедельник, 5 октября.

«Южная часть города под массированным обстрелом», — отметил корреспондент.

По его словам, уже упало около 20 снарядов.

Ранее, в понедельник, корреспондент «Известий» сообщал, что утром столицу НКР снова обстреляли. По его словам, осколками от четырех снарядов была усыпана центральная площадь города.

Один из местных жителей рассказал, что спрятался в погреб, когда услышал звуки бомбежки, и сидел в нем до утра.

Позже в этот же день президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что из-за обстрелов, в том числе Степанакерта, карабахским военным придется перенести боевые действия вглубь территории Азербайджана.

В воскресенье, 4 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.

Ранее в тот же день Ереван заявлял, что азербайджанская армия обстреляла гражданские объекты в Степанакерте.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах, разрушениях и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поприветствовал призыв лидеров трех стран и заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.