В Ереване заявили о гибели 19 мирных жителей в Карабахе

В результате ударов вооруженных сил Азербайджана по населенным пунктам в Нагорном Карабахе погибли 19 мирных жителей. Такие данные приводит МИД Армении в своем Telegram-канале в понедельник, 5 октября.

«19 мирных жителей убиты, 80 ранены, более 2,7 тыс. единиц имущества и инфраструктуры повреждены в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Ред.) в результате военных преступлений Азербайджана», — сообщили в ведомстве.

Среди погибших, как уточнятся, есть дети, в частности девочка, возраст которой не сообщается.

«Ребенок, пятеро женщин и четверо мужчин убиты во дворе своего дома», — пояснили в министерстве.

Всего с 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удары по 60 населенным пунктам в Карабахе. В результате атак пострадали более 2,1 тыс. объектов частной недвижимости, в том числе домов и магазинов. Были повреждены свыше 240 автомобилей, а также порядка 350 объектов местной инфраструктуры и промышленности, добавили в ведомстве.

Ранее в этот же день пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана сообщила, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, а получил ранения 121.

Утром этого же дня стало известно о двух обстрелах Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). По словам корреспондента «Известий», после первого обстрела осколками от четырех снарядов была усыпана центральная площадь города. Позднее город обстреляли еще раз, тогда упало около 20 снарядов.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха и предоставит Баку план своего отступления.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем они осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали к немедленному прекращению боевых действий.