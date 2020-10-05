В Минобрнауки пообещали пока не переводить вузы на удаленку

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в понедельник, 5 октября, заявил, что ведомство ежедневно мониторит ситуацию по коронавирусу в регионах. По его словам, вопрос о переводе вузов на удаленный режим обучения студентов пока не рассматривается.

«Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме по каждому из регионов. Вопрос о переводе вузов на дистанционную форму обучения пока не стоит», — цитирует его «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что ситуация переменчива и решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

Ранее в этот же день замминистра просвещения России Виктор Басюк заявил, что из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционное обучение. Однако позже в ведомстве опровергли данную информацию, заявив, что решения о переводе российских школ на дистанционное обучение на фоне роста заболеваемости коронавирусом пока не принимались.

Накануне Басюк заявил, что на карантине находятся около 3% от всех российских школ. В общей сложности в России около 42 тыс. школ, напомнил он. Речь идет о карантине как по ОРВИ, так и по коронавирусу. Чиновник уточнил, что на данный момент Минпросвещения не планирует принимать централизованных решений о переводе школ на работу в удаленном режиме

3 октября замминистра просвещения Денис Грибанов заявил, что вопрос о массовом переходе школ на удаленку пока не стоит, на карантин уходят только те, где есть заболевшие.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Они продлятся с 5 по 18 октября.

По последним данным, в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.