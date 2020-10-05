В Минпросвещения опровергли принятие решения о переводе школ на удаленку

Решения о переводе российских школ на дистанционное обучение на фоне роста заболеваемости коронавирусом пока не принимались. Об этом в понедельник, 5 октября, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Минпросвещения.

«Эта информация (о переводе школ на дистанционное обучение. ― Ред.) не соответствует действительности <…> Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ (нет. ― Ред.)», ― рассказали агентству.

Ранее в этот день замминистра просвещения России Виктор Басюк заявил, что из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционное обучение.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Таким образом, они продлятся с 5 по 18 октября.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

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