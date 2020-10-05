Лавров заявил, что врачи «Шарите» не нашли яда в организме Навального

Врачи в берлинской клинике «Шарите» признались, что не обнаружили в анализах блогера Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ. Об этом 5 октября заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).

Как напомнил министр, российские медики не обнаружили следов боевого яда в анализах пациента. «Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера», — подчеркнул он.

По словам главы российской дипломатии, Москва не в курсе, действительно ли специалисты из Франции и Швеции сами брали анализы у пациента.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

Там у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

В начале сентября правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». 8 сентября немецкие военные врачи заявили, что «неоспоримо доказали присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах Навального». Однако по соображениям секретности никакие детали не предоставили.

Никаких доказательств и фактов к заявлению властей Германии приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкреплены фактами.