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OneWeb выйдет из совместного проекта со «Спутниковой системой «Гонец»

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Британская компания OneWeb выходит из совместного проекта с российской «Спутниковой системой «Гонец», сообщила 4 октября The Daily Telegraph со ссылкой на OneWeb.

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Совместное предприятие для развертывания в России спутниковой системы связи с целью обеспечения доступа к высокоскоростному интернету было создано в 2017 году.

Изначально доля OneWeb в проекте составляла 60%, но к 2019 году уменьшилась до 49%. В марте этого года компания обанкротилась. Теперь принято решение передать всю долю «Гонцу». При этом саму компанию профинансируют британское правительство и индийская компания Bharti Global, которые потратят по $500 млн на приобретение долей в OneWeb.

По данным издания, это не повлияет на запланированный на декабрь запуск 36 спутников OneWeb российской ракетой «Союз».

К 2021 году британская OneWeb рассчитывала обеспечить 24-часовое покрытие Земли широкополосным доступом в интернет, однако успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата из запланированных 672.

22 марта «Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Все спутники были запущены удачно.

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