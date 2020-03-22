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Все запущенные с Байконура британские спутники OneWeb вышли на связь

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Фото: Global Look Press/Roscosmos
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Все спутники британской компании OneWeb, запущенные Россией с космодрома Байконур, вышли на связь. Об этом 22 марта сообщил главный технический директор компании Массимилиано Ладоваз.

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«Мы успешно связались со всеми 34 спутниками <...> Еще один великолепный успех», — написал он в Twitter.

Ранее в воскресенье сообщалось, что «Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами на борту стартовала 21 марта 2020 года в 20:06 мск с космодрома Байконур. Спустя 562 секунды головная часть разгонного блока отделилась от третьей ступени носителя, выйдя на суборбитальную траекторию высотой 450 км.

Спутники отделялись последовательно в составе девяти групп по два–четыре аппарата с 21:18 до 23:52 мск. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также подтвердил завершение миссии на странице в Twitter.

OneWeb намерена развернуть на околоземной орбите около 600 спутников, запуск которых будет осуществляться с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра. К 2021 году OneWeb рассчитывает обеспечить 24-часовое покрытие Земли широкополосным доступом в интернет.

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