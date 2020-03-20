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«Роскосмос» проведет «Бессмертный полк» на МКС

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Фото: NASA
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«Роскосмос» проведет акцию «Бессмертный полк» на Международной космической станции (МКС). Принять участие в ней смогут все желающие, сообщила корпорация на своей странице «ВКонтакте».

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Отправить данные о родственниках-фронтовиках и их фото можно будет до 22 апреля через личное сообщение в сообществе «Роскосмоса» «ВКонтакте». После этого придет подтверждение участия, которое нужно будет разместить на своей странице.

В конце апреля грузовой корабль «Прогресс МС-14» увезет носитель с информацией о героях Великой Отечественной войны на орбиту.

«Бессмертный полк» — общественная акция в память об участниках войны, шествие их потомков с портретами. Впервые она прошла в Томске в 2012 году, потом стала общероссийской, а затем — международной. К 2018 году шествия проходили в 80 странах.

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