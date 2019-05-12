Путин рассказал о впечатлениях от участия в акции «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин рассказал о своих эмоциях после участия в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. Об этом российский лидер заявил в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» в воскресенье, 12 мая.

«Вот отец у меня. Как он мог пройти по площади в 1945 году? Никак. Он всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком гранаты в ноге. Ну разве такие люди могли пройти по Красной площади в Параде Победы? Нет. Но они, именно простые солдаты, добывали победу. И добыли ее огромной ценой», — приводит слова Путина агентство «РИА Новости».

Также российский лидер рассказал о том, что чувствовал во время шествия по Красной площади: «Знаете, ко мне какая мысль пришла? Он не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу, он это заслужил. Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких, участников войны, наверное, тоже думают об этом».

Ранее, 11 мая, стало известно, что более 10 тыс. человек в США приняли участие в акции «Бессмертный полк» в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.