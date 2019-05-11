В США более 10 тыс. человек приняли участие в акциях в честь Дня Победы

Более 10 тыс. человек в США приняли участие в акциях, посвященных празднованию Дня победы в Великой Отечественной войне. Памятные шествия и концерты прошли в Соединенных Штатах с 4 по 10 мая.

Об этом в субботу, 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на координаторов праздничных мероприятий. Больше всего соотечественников приняло участие в акции «Бессмертный полк» и других памятных шествиях. Массовые марши прошли в Нью-Йорке и Вашингтоне.

«Каждый год участников акции становится всё больше, и в этом году их количество превысило 2 тыс. человек», — рассказал глава общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан, говоря о шествии в Нью-Йорке.

В начале мая сообщалось, что в Вашингтоне около 1 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Под песни военных лет демонстранты прошли от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее, где почтили память погибших минутой молчания.