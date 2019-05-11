Прямой эфир
Сюжет:

В США более 10 тыс. человек приняли участие в акциях в честь Дня Победы

0
Фото: ТАСС/Ярослав Азаров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 10 тыс. человек в США приняли участие в акциях, посвященных празднованию Дня победы в Великой Отечественной войне. Памятные шествия и концерты прошли в Соединенных Штатах с 4 по 10 мая.

Полк без границ: акция впервые пройдет в Дамаске
В этом году шествия пройдут в 110 странах мира и на всех континентах, включая Антарктиду

Об этом в субботу, 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на координаторов праздничных мероприятий. Больше всего соотечественников приняло участие в акции «Бессмертный полк» и других памятных шествиях. Массовые марши прошли в Нью-Йорке и Вашингтоне.

«Каждый год участников акции становится всё больше, и в этом году их количество превысило 2 тыс. человек», — рассказал глава общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан, говоря о шествии в Нью-Йорке.

В начале мая сообщалось, что в Вашингтоне около 1 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Под песни военных лет демонстранты прошли от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее, где почтили память погибших минутой молчания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вечная память: по Москве прошел «Бессмертный полк»
Акция состоялась в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Единство Испанидад: как «Бессмертный полк» проходит в Латинской Америке
Российские соотечественники чтят память погибших в Великой Отечественной войне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017