Единство Испанидад: как «Бессмертный полк» проходит в Латинской Америке

Более 80 стран мира присоединились к акции «Бессмертный полк», приуроченной к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В период с 4 по 12 мая шествия и мероприятия, посвященные памяти героев, проходят практически во всех испаноязычных странах . О том, как «Бессмертный полк» шагает по Испанидаду, «Известиям» рассказали российские дипломаты в Испании, Гватемале, Чили, Мексике, Коста-Рике, Боливии, Уругвае, Никарагуа и Аргентине.

Встать в строй

Проживающие в Испании уроженцы России проводят праздничные акции с 5 по 12 мая . Мероприятия устраивают не только в столице, но и в других городах страны — Барселоне, Аликанте и Сан-Себастьяне. По словам сотрудников российского посольства, к шествию в Мадриде, которое уже прошло 5 мая, присоединились и многие граждане стран СНГ. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек .

Непосредственно в День Победы «Бессмертный полк» пройдет в Мехико.

— Участники соберутся в полдень у главного входа в российское посольство . Организатором акции традиционно выступает страновой координационный совет (КСОРС) наших соотечественников, — рассказал «Известиям» посол России в Мексике Виктор Коронелли.

Полк_3 Участница акции «Бессмертный полк» клеит фотографию родственника на мероприятии в честь Дня Победы в Мехико. 2018 год Фото: РИА Новости/Дмитрий Знаменский

Как рассказал «Известиям» старший советник посла РФ в Уругвае Виктор Попович, в этом году акция «Бессмертный полк» будет проведена в этой стране впервые.

— Площадки организуют в четырех городах, в том числе в столице — Монтевидео. Акцию проведут 9 и 11 мая, — отметил дипломат.

Также после официальной даты празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне — 11 мая — в столице Коста-Рики также планируется проведение «Бессмертного полка». В нем примут участие сотрудники посольства РФ, российские соотечественники, выпускники советских и российских вузов, а также сами костариканцы, интересующиеся историей военных лет нашей страны . Все мероприятия организует инициативная группа «Бессмертный полк в Коста-Рике».

— После акции в коллегии медиков в городе Сан-Хосе состоится праздничный концерт при участии Русского театра Латинской Америки «Балаган-Арт», — сказал «Известиям» пресс-секретарь посольства РФ в Коста-Рике Юрий Мутов.

В Боливии также планируется проведение марша 11 мая. Главное памятное мероприятие пройдет на площади Гумбольда, после чего участников угостят блюдами фронтовой кухни.

Полк_2 Акция «Бессмертный полк» в Коста-Рике. 2018 год Фото: iregiment.com

«Бессмертный полк» в Гватемале, как рассказали в посольстве РФ в этой стране, пройдет в виде организации «стены памяти» с портретами родственников, героически оборонявших страну от фашистских захватчиков и трудившихся в тылу . Также планируются презентации, посвященные войне, рассказы молодых соотечественников об основных сражениях и переломных моментах, показ хроники военных лет и фильмов о войне. Программа будет проведена на русском и испанском языках. Кроме того, гости смогут попробовать полевую кухню и традиционные русские блюда.

В мае российские дипломаты в Гватемале проведут ряд лекций в местных университетах о вкладе советского народа в победу над фашизмом, сообщили «Известиям» в дипмиссии.

Вспомним о былом

В столице Чили «Бессмертный полк» устраивают второй год подряд под руководством КСОРС и активистов русскоязычной общины. Мероприятия прошли 4–5 мая: кроме шествия с фотографиями героев была подготовлена праздничная программа и автопробег «Я помню, я горжусь». Кроме того, 9 мая в Чили пройдет панихида по погибшим в Великой Отечественной войне и встреча памяти.

В Аргентине география «Бессмертного полка», прошедшего 4 мая, была расширена и затронула не только Буэнос-Айрес, но и другие города страны . На 9 мая запланирован праздничный вечер, посвященный победе над фашизмом.

Полк_1 Участники акции «Бессмертный полк» в Сантьяго, Чили. 2018 год Фото: iregiment.com

8 мая при участии сотрудников консульства и членов их семей, представителей КСОРС, «Русского фонда» при Национальном автономном университете Манагуа (УНАМ) и российской диаспоры в Никарагуа прошла акция «Бессмертный полк».

— Однако «с учетом особенностей внутриполитической ситуации в стране и ввиду необходимости обеспечения безопасности» она была на территории посольства в столице страны — Манагуа, — пояснил «Известиям» временный поверенный в делах России в Никарагуа Сергей Леонтьев.

Летит по небу клин усталый

Акция «Бессмертный полк» вот уже седьмой год подряд связывает всех тех, кто чтит память предков и хочет поделиться своей историей семейной трагедии . Патриоты во всех уголках России выходят 9 мая на площади своего города, чтобы пронести фотографии героев сражений, тружеников тыла, жертв концентрационных лагерей и детей войны.

Полк_4 Участники акции «Бессмертный полк» в Москве. 2018 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Впервые шествие под названием «Бессмертный полк» было проведено в Томске в 2012 году, а уже в следующем году в нем приняли участие 120 городов и сел по всей России. Символом «Бессмертного полка» стал белый журавль на фоне красной звезды, образ которого неразрывно связан с одноименной песней на стихи Расула Гамзатова. К годовщине 70-летия Победы на главной площади страны в Москве впервые прошла акция, объединившая более 500 тыс. участников, желающих вписать имена родственников в летопись Великой Победы. На сегодняшний день мероприятия проходят более чем в 80 странах мира, а участие в них принимают люди вне зависимости от национальности и места жительства.