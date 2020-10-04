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В ЕС ответили на требование Минска сократить дипприсутствие Польши и Литвы

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Решение белорусских властей сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы в стране противоречит диалогу и ведет еще к большей изоляции руководства республики. Об этом заявил в воскресенье, 4 октября, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

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«Требование, чтобы Польша и Литва отозвали послов и сократили дипломатические представительства, является необоснованным и достойным сожаления и противоречит логике диалога», — говорится в сообщении на сайте ЕС.

Он отметил, что попытки Минска «нацелиться на определенные страны ЕС» не приведут к ослаблению единства Союза. По его словам, ЕС продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента путем новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства.

2 октября МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республики до 18 и 14 дипломатов соответственно. В Вильнюсе следовать этому указанию отказались. В ответ в белорусском ведомстве назвали свое требования обязательным.

Кроме того, Минск заявил об отзыве с 5 октября своих послов в Польше и Литве для консультаций.

Также 2 октября Евросоюз официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в него вошли 40 политиков и чиновников республики. Президента страны Александра Лукашенко среди них нет.

Минск в свою очередь пригрозил выйти из совместных программ и разорвать с ЕС дипломатические отношения в случае дальнейшего санкционного притеснения.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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