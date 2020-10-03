Титов рассказал об адаптации Кокорина в «Спартаке»

Александр Кокорин — хороший футболист, но играть в московском «Спартаке» у него пока не получается. Об этом заявил экс-капитан команды Егор Титов 3 октября.

«Набивать цену Кокорину смысла нет. Его все знают — и у нас, и в Европе. Для России это очень качественный футболист», — сказал Титов в интервью «Спорт-Экспресс».

При этом в «Спартаке» ему всё время что-то мешало — то травма, то мышечное повреждение. Кроме того, видно, что игрок пока не может найти место на поле и неуютно чувствует себя с новыми партнерами.

В «Сочи», где Кокорин играл до этого, ситуация была совсем другой.

«Там Кокорин быстро влился в коллектив, практически не заметил пропущенного года. Так что хотелось, чтобы Александр как можно скорее вернулся в чувство», — отметил Титов. Он выразил надежду, что перерыв в матчах сборных поможет Кокорину сделать это быстрее.

2 октября главный тренер «Спартака» Доменико Тедеску заявил, что Кокорин пропустит матч с «Зенитом» 3 октября, так как ему нужно еще две недели на восстановление от травмы.