Прямой эфир

Титов рассказал об адаптации Кокорина в «Спартаке»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Александр Кокорин — хороший футболист, но играть в московском «Спартаке» у него пока не получается. Об этом заявил экс-капитан команды Егор Титов 3 октября.

«Набивать цену Кокорину смысла нет. Его все знают — и у нас, и в Европе. Для России это очень качественный футболист», — сказал Титов в интервью «Спорт-Экспресс».

При этом в «Спартаке» ему всё время что-то мешало — то травма, то мышечное повреждение. Кроме того, видно, что игрок пока не может найти место на поле и неуютно чувствует себя с новыми партнерами.

В «Сочи», где Кокорин играл до этого, ситуация была совсем другой.

«Там Кокорин быстро влился в коллектив, практически не заметил пропущенного года. Так что хотелось, чтобы Александр как можно скорее вернулся в чувство», — отметил Титов. Он выразил надежду, что перерыв в матчах сборных поможет Кокорину сделать это быстрее.

2 октября главный тренер «Спартака» Доменико Тедеску заявил, что Кокорин пропустит матч с «Зенитом» 3 октября, так как ему нужно еще две недели на восстановление от травмы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020