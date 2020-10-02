В Тинькофф — Российской премьер-лиге заявили о проведении матча «Спартак» — «Зенит»

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится, несмотря на рост выявленных случаев коронавируса. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Тинькофф — Российской премьер-лиги в пятницу, 2 октября.

На данный момент запретов на проведение игры от властей нет. Лига и клубы готовятся в плановом режиме.

Для болельщиков действуют прежние ограничения и правила.

«Мы просим всех зрителей приходить на матч в средствах индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию», — заявили в лиге.

Ранее 2 октября стало известно, что Александр Кокорин, недавно начавший выступать за «Спартак», пропустит матч с «Зенитом», пишет «Газета.Ру». Ему нужно еще две недели лечения после травмы, заявил главный тренер клуба Доменико Тедеско.

Нападающий Павел Погребняк, ранее игравший в обеих командах, в интервью «Спорт-Экспресс» заявил, что ждет от обеих команд в этой игре открытого атакующего футбола, но однако ставку всё же делает на «Зенит». По его словам, он не верит в команду Тедеско и думает, что на длинной дистанции она не сможет ярко себя проявить, хотя сейчас в целом радует болельщиков.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» назначен на 3 октября на московском стадионе «Открытие Арена».