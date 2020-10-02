Матч первых: в РПЛ пройдет встреча лидеров

Предстоящий 10-й тур чемпионата России по футболу будет ознаменован принципиальным противостоянием московского «Спартака» и петербургского «Зенита». Учитывая амбиции клубов и многолетнюю вражду болельщиков, такой матч всегда является яркой афишей. Но сейчас это еще будет и встреча двух лидеров РПЛ. Команды набрали одинаковое количество очков и опережают на три балла ближайшего преследователя «Ростов». Также в предстоящие выходные зрителей ждут игры «Динамо» и «Краснодара», «Локомотива» и «Химок», «Урала» и ЦСКА, «Сочи» и «Ростова», «Уфы» и «Ротора».

«Спартак»–«Зенит»

Петербургский клуб выиграл два последних чемпионата России, а также является действующим обладателем Кубка страны. Текущий сезон команда начала с победы в Суперкубке России и взяла верх в первых четырех турах национального первенства. Казалось, что подопечные Сергея Семака вновь уверенно отправились за золотом.

Но в следующих четырех матчах они одержали только одну победу, причем не без труда одолев дома тульский «Арсенал» (3:1). Лишь в игре последнего тура «Зенит» был убедителен, разгромив в Петербурге «Уфу» (6:0). Это помогло «Спартаку», несмотря на отдельные неудачи, сравняться с сине-бело-голубыми по очкам и стать их основным конкурентом.

Амбиции красно-белых будут проверены в предстоящей встрече. Не исключено, что «Зениту» придется играть без ряда своих лидеров. Повреждения имеются у нападающих Малкома и Сердара Азмуна, а также защитников Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого. Все четверо не тренировались в общей группе в четверг. И пока неясно, сыграют ли они в субботу.

— Проблемы бывают всегда, мы и в первый сезон при мне затормозили после удачного старта, — заявил «Известиям» главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Были неудачные матчи вроде абсолютно необязательного поражения от «Анжи» (1:2). И в этом чемпионате есть неудачные встречи. Это кажется, что тогда было сложнее, чем сейчас. В прошлые годы были другие причины для неудач — игроки приехали с чемпионата мира в разном состоянии, кто-то с травмами, кто-то просто эмоционально выхолощенный. Сейчас другие проблемы. Конечно, сложно каждый год мотивировать футболистов на максимальный результат, добиваться побед в каждом матче. Но это часть работы. Нужно всё время улучшать игру, не стоять на месте. Надо частично менять состав хотя бы по несколько человек, чтобы всегда присутствовала свежая кровь. Ведь другие команды тоже становятся и злее, и сильнее. И тоже хотят выигрывать.

«Динамо»–«Краснодар»

Московское «Динамо» в начале недели рассталось с главным тренером: в отставку подал Кирилл Новиков. Он почти год руководил командой, подняв ее из зоны вылета в еврокубки, но в этом сезоне результаты бело-голубых были нестабильны. Клуб мог обыгрывать лидеров, например «Зенит» (2:0), и терять очки с аутсайдерами, как было в матче с «Ротором» (0:0). Усугубилась ситуация вылетом из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда от тбилисского «Локомотива» (1:2). Вскоре команда частично реабилитировалась, вырвав дома победу в концовке игры с грозненским «Ахматом» (1:0).

Но затем случилось еще одно поражение от сильно уступающей по составу и бюджету команды. «Химки» победили впервые в сезоне и сделали это именно в игре с «Динамо» (1:0). На следующий день Новиков ушел, а исполняющим обязанности стал главный тренер молодежного состава Александр Кульчий. Он дебютирует в должности против «Краснодара». Год назад первый матч во главе «Динамо» Новиков также проводил против «быков», сыграв с ними вничью (1:1) и тоже поднявшись из молодежки.

— Довольно трудно оценивать перестановки в команде, но уже любая неудача там заканчивается локальными переменами, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец. — К сожалению, уже не раз менялись игроки, тренеры, руководители, но это давало только кратковременные результаты. Проблема системная, поэтому трудно сказать, в Новикове ли было дело. Но сейчас «Динамо» может набрать очки с «Краснодаром», поскольку и при ушедшем тренере часто преуспевало в противостояниях с топ-клубами РПЛ. А сейчас еще и соперник приедет после тяжелой встречи в Лиге чемпионов.

В среду «Краснодар» впервые в истории прошел в групповой этап Лиги чемпионов. Подопечные Мурада Мусаева с трудом обыграли на выезде греческий ПАОК (2:1) в ответной встрече раунда плей-офф. Первый матч также закончился победой «быков» со счетом 2:1.

— Мои поздравления команде, президенту клуба и всем болельщикам «Краснодара», — добавил Бышовец. — У меня особое отношение к развитию и становлению этой команды. Я не раз говорил, что путь развития руководство «Краснодара» выбрало наиболее рациональный. Так что результат неслучайный. Каждый из футболистов сыграл на своем месте. Главное, что в коллективе хороший уровень сочетания оборонительных и атакующих линий. В каждой из них есть лидеры. В двух матчах проявил себя вратарь Матвей Сафонов. Пришелся ко двору Кайо. На хорошем уровне действуют Юрий Газинский, Сергей Петров и Даниил Уткин. Не хватало Вандерсона, который украшает игру своей индивидуальностью. Реми Кабелла адаптировался и сегодня играет креативно. Он усилил атаку. По стилю и зрелищности «Краснодар» отличается от многих наших команд.

«Локомотив»–«Химки»

«Железнодорожники» провалили старт сезона, но последние два матча ими были выиграны со счетом 1:0 — у «Тамбова» и ЦСКА. Это позволило команде Марко Николича подняться на шестое место. Налаживаются дела и у «Химок». Команда лишь в последний момент перед стартом сезона решила заявиться в РПЛ. Из-за этого она комплектовала состав уже по ходу сезона при одном из самых маленьких бюджетов в лиге. В итоге в первых восьми турах было набрано лишь три очка за счет ничьих. Это привело к смене всего руководства, назначенного перед стартом сезона. Менеджмент продержался менее двух месяцев.

На посту генерального директора Александра Зайцева сменил Сергей Анохин, спортивным директором вместо Сергея Егорова был назначен Дмитрий Ульянов, а место главного тренера вместо Дмитрия Гунько занял Игорь Черевченко. Новый наставник дебютировал в должности, принеся «Химкам» первую победу в сезоне дома над «Динамо».

Теперь подмосковной команде предстоит выезд к «Локомотиву», где Черевченко провел лучшие годы как футболист, начал тренерскую карьеру, долго работал ассистентом и в качестве главного тренера выиграл Кубок России 2015 года. Также этот матч будет принципиальным для защитника Брайана Идову, арендованного летом «Химками» у «железнодорожников».

— Настрой будет сам по себе боевой, — отметил в разговоре с «Известиями» Идову. — В плане того, что придется играть против парней, которых я знаю. Биться с ними будет одно удовольствие. Хочется с ними сыграть и сыграть на максимуме. Обещаю, что буду сражаться до победного конца. Понятно, что времена у «Локо» непростые: Дмитрий Баринов сломался, а Алексей Миранчук уехал в «Аталанту». Но надо искать себя. «Локо» перешел на новую схему с двумя нападающими, все пока сыгрываются, притираются. Но в дерби с ЦСКА команда выглядела неплохо. Радует, что Станислав Магкеев и Даниил Куликов хорошо выглядят в центре. То, что они будущее команды, — это однозначно.

«Сочи»–«Ростов»

Команды встречаются впервые после июньского скандала, когда из-за вспышки ковида «Ростов» поехал в Сочи молодежным составом и был разгромлен со счетом 1:10. У клубов была тяжелая концовка прошлого чемпионата, но свои задачи они выполнили — ростовчане удержались в зоне еврокубков, а сочинцы избежали вылета из РПЛ.

В нынешнем первенстве оба коллектива стартовали успешно. Сейчас «Ростов» идет третьим, а «Сочи» — пятым. Расстояние между ними всего в одно очко. Поэтому матч будет крайне непростым и для одних, и для других. Правда, донской клуб уже омрачил нынешнюю осень неожиданным вылетом из Лиги Европы, проиграв дома в третьем квалификационном раунде израильскому «Маккаби» из Хайфы (1:2).

— Будет бескомпромиссное противостояние двух хорошо организованных и амбициозных команд, — сказал «Известиям» экс-полузащитник «Ростова» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Они удачно стартовали в этом сезоне, хорошо управляемы своими тренерами, а также имеют в составе квалифицированных футболистов, выступающих с максимальной отдачей даже тогда, когда не очень получается игра. Так что предсказать итоговый результат затруднительно.

«Урал»–ЦСКА

Армейцы после неоднозначного старта сезона вроде бы набрали ход, обыграли в дерби «Спартак» и вплотную приблизились к лидирующим красно-белым и «Зениту». Но внезапная осечка в игре последнего тура против «Локомотива» (0:1) притормозила армейцев. Чтобы вернуться в гонку за лидерство, им необходимо побеждать на выезде «Урал».

Но екатеринбургский клуб в этом сезоне стал настоящей грозой фаворитов. Он отобрал очки у «Локомотива» (1:1), «Краснодара» (1:0), шедшего в группе лидеров «Сочи» (0:0) и «Зенита» (1:1). И теперь попытается подставить подножку красно-синим.

— Мы, безусловно, настраиваемся на каждый матч с максимальной отдачей, — подчеркнул «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов. — Тем более в этом сезоне команда уже не раз показала, что способна биться на равных с фаворитами и отбирать у них очки. Игры с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом» показали наши возможности, поэтому хотим также порадовать наших болельщиков и в матче с ЦСКА.

Также в предстоящем туре состоится встреча двух аутсайдеров: «Уфа» примет на своем поле волгоградский «Ротор». Кроме того, «Тамбов» сыграет с тульским «Арсеналом», а казанский «Рубин» — с грозненским «Ахматом».