Пошли в отрыв: «Зенит» и «Спартак» наращивают превосходство в РПЛ

Девятый тур чемпионата России отметился неожиданной победой «Локомотива» в московском дерби с ЦСКА (1:0). Осечка армейцев позволила лидирующим в турнирной таблице «Зенит» и «Спартаку» оторваться от них еще больше. Питерцы разгромили дома «Уфу» (6:0), а красно-белые на выезде одолели «Тамбов» (2:0). На третье место вышел «Ростов», после провала в еврокубках обыгравший на выезде тульский «Арсенал» (3:2). А «Сочи», отыграв почти тайм в меньшинстве, сумел удержать ничью с «Краснодаром» (1:1) и сохранить прописку в первой пятёрке.

ЦСКА–«Локомотив»

Армейцы побеждали в трех предыдущих матчах, в том числе — в принципиальном дерби над «Спартаком». «Железнодорожники» же, напротив, провалили сентябрь, не сумев выиграть в пяти встречах подряд. Эта серия неудач прервалась только 20 сентября — в домашней игре с «Тамбовом», выигранной с минимальным счетом (1:0).

Но даже после нее неделю спустя большинство экспертов считали фаворитом встречи ЦСКА. Тем не менее подопечные Виктора Гончаренко, имея подавляющее территориальное преимущество почти весь первый тайм, перед самым перерывом умудрились пропустить. Во втором матче подряд голом отличился Фёдор Смолов, ранее не имевший возможности похвастаться высокой результативностью.

Во втором тайме он еще дважды попадал в стойку ворот армейцев, а его команда не раз могла удвоить преимущество с контратак. Хотя в основном она оборонялась, сохранив эту тактику даже в большинстве — после того как на 55-й минуте был удален полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович. В итоге «Локо» удержал победу и поднялся на шестое место.

— ЦСКА нужно как можно регулярнее набирать очки, чтобы оставаться в борьбе за попадание хотя бы в предварительную стадию Лиги чемпионов, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник армейцев Дмитрий Хомуха. — Поэтому потеря очков на своем поле будет сказываться. Что касается «Локомотива», то после этой победы перспективы у команды неплохие. У них впереди не самые сильные соперники — идущие сейчас на последних местах «Химки», «Ротор» и «Уфа». Это серия из матчей, где есть возможность взять девять очков и включиться в борьбу за медали.

«Зенит»–«Уфа»

В прошлом сезоне «Уфа» была одним из двух клубов, ни разу не проигравших «Зениту», с огромным отрывом завоевавшему чемпионство. Питерцам не покорились в очных встречах лишь занявший второй место «Локомотив» (0:1; 0:0) и ставшая по итогам сезона девятой команда из Башкирии (0:1; 0:0).

Но если тогда подопечные Вадима Евсеева боролись за попадание в Лигу Европы, то, потеряв в межсезонье ряд лидеров, они оказались в зоне переходных матчей и вынуждены бороться за выживание в РПЛ. От былой способности отбирать очки у лидеров не осталось и следа.

Вот и в субботу «Зенит» без особого труда разгромил «Уфу» на своем поле — 6:0. Для уфимцев это самое крупное поражение в истории их выступлений в премьер-лиге, где они играют с 2014 года. Хет-трик в матче сделал капитан сине-бело-голубых Артём Дзюба.

— Когда в команде есть такой надежный нападающий, как Дзюба, остальные игроки становятся гораздо уверенней в себе, — поделился с «Известиями» чемпион СССР – 1984 в составе сине-бело-голубых Сергей Веденеев. — Все понимают: если довести до него мяч в штрафную площадь соперника, он найдет, как им распорядиться. К тому же есть ряд толковых людей в средней линии. Тем более между ними можно проводить определенную ротацию. В прошлых матчах неплохо себя проявляли два молодых парня — Данил Круговой и Андрей Мостовой, сейчас Сергей Семак заменил их на опытного Александра Ерохина. У «Уфы» таких футболистов и в помине нет. Поэтому надо было брать надежностью в обороне и высокой дисциплиной, за счет которой команда Евсеева отбирала очки у «Зенита» в прошлом сезоне. Но сейчас всё это развалилось, как только питерцы забили первый гол. Они почувствовали уверенность, после второго гола стали действовать по накатанной, в свое удовольствие играя в «стеночки» и обводки. А после третьего гола просто откровенно доигрывали встречу.

«Тамбов»–«Спартак»

В прошлом сезоне новичок РПЛ дважды обыграл «Спартак» — в Саранске со счетом 3:1 и в Москве со счетом 3:2. Поэтому красно-белые явно хотели взять реванш. Они вновь выступали в столице Мордовии, где играет свои домашние матчи «Тамбов», который уже второй сезон не может привести стадион в своем городе в соответствие нормам премьер-лиги.

Красно-белые победили не без труда. До 75-й минуты была нулевая ничья, причем в одном из эпизодов номинальные хозяева поля едва не забили гол, попав в перекладину. Но в итоге в концовке дубль Айртона принес три очка «Спартаку», который пока продолжает идти в таблице вровень с «Зенитом».

— Встреча в Саранске могла повернуться совершенно в другую сторону, если бы «Тамбов» воспользовался своими моментами, — заявил «Известиям» экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Но красно-белым везет в этом сезоне. Впрочем, такое везение тоже надо заслужить — ответственным отношением к возникающим у тебя голевым моментам. В итоге получается, что в трех выездных матчах – с «Ротором» (1:0), «Рубином» (2:0) и «Тамбовом» — у спартаковцев с соперниками примерно одинаковое число моментов, но забивают красно-белые. Это дает им шансы побороться за высокие места, но реальные чемпионские амбиции надо будет подтверждать в предстоящей очной встрече с «Зенитом».

Домашний матч «Спартака» против «Зенита» пройдет в субботу.

«Сочи»–«Краснодар»

«Сочи» успешно стартовал в нынешнем сезоне и даже имел шансы подойти к прошедшему туру на первом месте, но не воспользовался им, проиграв на выезде тульскому «Арсеналу». Теперь подопечным Владимира Федотова предстояло принимать у себя соседей из ФК «Краснодар».

Уже на пятой минуте за фол на Сергея Петрова на Кирилле Заике судья Сергей Карасев назначил в ворота гостей пенальти. И Кристиан Нобоа его реализовал, забив седьмой гол в девяти матчах и оставшись лидером гонки бомбардиров. Герой эпизода Заика и антигерой Петров в начале второго тайма поменялись местами. Крайний защитник сочинцев в течение двух минут получил две желтые карточки и был удален с поля. Вместе с ним с тренерской скамейки последовал и Владимир Федотов, слишком активно споривший с судьей.

А спустя четыре минуты Петров сравнял счет в матче. У «быков» оставалось полчаса, чтобы дожать соперника и вырвать три очка в большинстве, но «Сочи» грамотно и самоотверженно играл в обороне, а когда и это не помогало, команду выручал вратарь Сослан Джанаев. В итоге матч так и закончился ничьей — 1:1.

Стоит отметить, что проходил он между двумя встречами «Краснодара» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. В прошлый вторник «быки» дома» победили греческий ПАОК (2:1). Уже в среду им предстоит ответная выездная встреча в Салониках.

— Сочинцы вновь показали характер и высокую организацию игры, за счет которых они находятся вверху таблицы, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — С учетом удаления в начале второго тайма эту ничью для них можно признать удачным результатом. А вот «Краснодар» вряд ли доволен исходом, но в чемпионате он еще может наверстать свое — для этого у команды есть и поставленная игра, и хороший состав. Сейчас для нее главное сосредоточить все силы на матче Лиги чемпионов.

«Арсенал»–«Ростов»

В четверг «Ростов» допустил один из главных провалов в своей истории, вылетев из Лиги Европы на стадии третьего квалификационного раунда. Подопечные Валерия Карпина проиграли дома израильскому «Маккаби» из Хайфы со счетом 1:2.

Реабилитироваться им удалось спустя три дня в непростом выезде в Тулу. Уже к перерыву они вели 3:1, а в середине второго тайма у ростовчан был удален Данил Глебов, получивший красную карточку во втором матче подряд (ранее он покинул поле в игре с «Маккаби»). Но в итоге «Арсенал» сумел забить лишь один гол на последних минутах. Итоговый результат — 2:3. «Ростов» вышел на промежуточное третье место.

— Очень хорошо, что команда показала способность держать удар после таких неудач, — резюмировал в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Особенно непросто было из-за рваного графика. Перед матчем с «Маккаби» команда не играла почти две недели, так как предшествующий матч с «Ротором» был отменен из-за коронавируса в волгоградской команде. Много было разговоров, что это может негативно сказаться на ростовчанах. Но я бы не стал списывать вылет из Лиги Европы на это. Ситуация тут двоякая. Можно сказать, что у ростовчан, наоборот, было преимущество из-за долгого отдыха. А можно жаловаться на простой. Но после этого было непросто через три дня играть в Туле. И радует, что команда справилась, причем выстояв полтайма вдесятером.

Также в прошедшем туре «Ротор» проиграл дома казанскому «Рубину» (1:3), грозненский «Ахмат» одолел на своём поле екатеринбургский «Урал» (2:0), а московское «Динамо» проиграло «Химкам» (0:1).