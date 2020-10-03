Макрон призвал Алиева к восстановлению режима прекращения огня в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня и переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила 3 октября пресс-служба азербайджанского президента.

«Президент Франции 2 октября позвонил президенту Азербайджана. В ходе разговора Эммануэль Макрон выразил беспокойство боевыми действиями на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, призвал к скорейшему восстановлению перемирия и возобновлению переговоров», — передает сообщение «Интерфакс Азербайджан».

Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что Армения предпринимает шаги для срыва переговорного процесса. Он отметил, что ответственность за нарушение переговоров, а также за возникновение вооруженного конфликта полностью лежит на руководстве Армении.

По его словам, в ходе артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении погибли погибли 19 азербайджанцев, свыше 60 человек получили ранения, сотни домов были разрушены.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что Россия, США и Франция, входящие в группу стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, должны продолжить работу по ситуации в НКР, но при этом сохранить нейтралитет.

Ранее, 2 октября, с Эммануэлем Макроном по телефону разговаривал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе разговора президент Франции напомнил о важности скорейшего прекращения боевых действий и восстановления мирного процесса в НКР. Пашинян выразил собеседнику благодарность за принципиальную позицию по поводу ситуации в Карабахе.

В Ереване также заявили, что азербайджанские военные применили системы «Смерч» для удара по городу Гадрут в Карабахе.

Накануне столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики впервые со времени обострения конфликта в регионе — с 27 сентября — была обстреляна из тяжелых ракетных установок, погиб один и были ранены 11 человек.

Ранее специальный корреспондент «Известий» сообщал о вновь звучащих в Степанакерте сиренах тревоги. В этот же день в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. В распоряжении «Известий» оказалось видео дома в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, после обстрела города. Как видно на кадрах, железные двери в здании вырваны, не уцелела ни одна квартира, припаркованные возле дома машины разбиты.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения. Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.