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Пашинян обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры по ситуации в Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил кабмин Армении в пятницу, 2 октября.

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«Стороны заявили о недопустимости вовлечения иностранных наемных боевиков и террористов в боевые действия. Президент Франции заявил о важности скорейшего прекращения боевых действий и восстановления мирного процесс в соответствии с заявлением президентов стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Пашинян выразил собеседнику благодарность за принципиальную позицию по поводу ситуации в Карабахе.

«В контексте установления мира Пашинян заявил о важности сотрудничества с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и странами-сопредседателями», — отметили в армянском правительстве.

Ранее 2 октября Пашинян провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта, выразив серьезную озабоченность информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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