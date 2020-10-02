В Степанакерте вновь включили сирены воздушной тревоги

В Степанакерте вновь звучат сирены воздушной тревоги. Об этом 2 октября с места событий сообщает специальный корреспондент «Известий».

Отмечается, что сирены слышно по всему городу.

Ранее в этот день сообщалось о жертвах среди мирного населения столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в результате атак беспилотников. В центре города произошло пять взрывов.

В 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. Власти попросили жителей Степанакерта не покидать укрытия в течение дня и заявили, что ожидают дальнейших ударов по городу.

В результате обстрелов пострадали в основном сотрудники МЧС, находившиеся на боевом дежурстве.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Регион принадлежал Азербайджанской Республике, но его населяли преимущественно армяне.

В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.