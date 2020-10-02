Скончался бывший глава Миасса Ардабьевский

Бывший глава Миасса Виктор Ардабьевский, отбывавший срок лишения свободы в «Матросской Тишине», скончался в больнице после двух операций. Об этом стало известно источнику «Известий» в пятницу, 2 октября.

Ардабьевский с середины сентября находился в ГКБ № 20 имени Ерамишанцева.

По словам источника, мужчина не оправился после двух перенесенных операций — у пациента были диагностированы язва, желчекаменная болезнь и холецистит.

В СИЗО бывший чиновник находился с 2013 года. Ардабьевского задержали по подозрению в покушениях на убийство, а также в участии в бандитской группировке. Свою вину он не признал, пишет РЕН ТВ.

Виктор Ардабьевский родился 13 марта 1952 года в Тамбовской области, окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ. В 2005 году одержал победу на выборах в собрание депутатов Миасса. В 2012 году стал главой городской администрации.