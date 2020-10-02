Баннер о русском языке возмутил жителей Нью-Йорка

Конгресс русских американцев (CRA) призвал компанию Manhattan Mini Storage убрать баннер о русском языке, появившийся в Нью-Йорке.

Как рассказала глава организации Наталья Сабельник, баннер носит провокационный характер и дискриминирует русскоязычных жителей США.

Ранее на стене здания компании Manhattan Mini Storage появился плакат с призывом проголосовать на выборах президента, так как «уроки русского языка дорогие». Сабельник отметила, что, по всей видимости, делается намек на «вмешательство» России в избирательный процесс.

По ее словам, подобные лозунги являются этнической дискриминацией. Сабельник предположила, что прежде, чем ответить и принять решение о демонтаже, компания будет консультироваться со своими адвокатами, пишет 2 октября «РИА Новости».

Обвинения во вмешательстве в выборы прозвучали в адрес России в 2016 году после победы на выборах республиканца Дональда Трампа. Москва их категорически отвергает и называет подобные бездоказательные заявления примером внутриполитической борьбы в США.

29 сентября стало известно, что спецслужбы США в 2016 году, еще до выборов президента, ознакомились с данными российской разведки о том, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон планирует устроить скандал, обвинив Трампа в связях с Москвой.