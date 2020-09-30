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В США раскрыли данные Москвы о подготовке Клинтон скандала против Трампа

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В 2016 году российская разведка пришла к выводу, что кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон постарается устроить скандал, обвинив своего соперника Дональда Трампа в «связи» с Москвой. Об этом 29 сентября рассказал директор национальной разведки США Джон Рэтклифф.

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«В конце июля 2016 года разведслужбы США получили возможность ознакомиться с российской разведывательной аналитикой, в которой содержались предположения, что кандидат в президенты Хиллари Клинтон одобрила план предвыборной кампании по организации скандала против Трампа», — сообщил Рэтклифф в письме главе юридического комитета сената Линдси Грэму.

Он также добавил, что не уверен в том, «насколько точны предположения» российской стороны. Однако в 2016 году данные были переданы тогдашнему президенту Бараку Обаме и главе ФБР Джеймсу Коми.

При этом сенатор Грэм задался вопросом, расследовало ли ФБР полученные данные о Клинтон, и если нет, то почему, отмечает «РИА Новости».

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах демократы и Хиллари Клинтон обвинили его в «связях» с Россией, а Москву — во вмешательстве.

Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел никаких свидетельств связи РФ и Трампа. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.

26 сентября кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах для России будут «последствия» за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс.

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