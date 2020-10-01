Комиссар СЕ призвала Ереван и Баку следить за безопасностью журналистов

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Армению и Азербайджан контролировать безопасность журналистов, которые освещают конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее заявление.

«Во время кризиса власти обеих стран должны предоставлять аккредитованным специалистам СМИ доступ в районы кризиса и следить за тем, чтобы журналисты, освещающие конфликт, были в безопасности», ― говорится в документе.

Также Миятович выразила сожаление в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и призвала СМИ использовать высокие стандарты журналистской этики и профессионализма, чтобы освещать происходящее в регионе.

Ранее в этот день сообщалось, что репортер армянского издания 24news пострадал при ударе азербайджанских Вооруженных сил в карабахской зоне.

Также 1 октября в правительстве Армении заявили, что журналисты французской газеты Le Monde попали под обстрел в Нагорном Карабахе, в результате чего двое получили ранения.

Кроме того, главный редактор телеканала «Дождь» рассказал, что замглавреда Дмитрий Еловский попал под обстрел в карабахском городе Мартуни.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения дальнейших действий ВС страны в условиях эскалации в Карабахе.

Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза на саммите, который пройдет 1 и 2 октября, планируют призвать стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Вместе с тем 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения раненных в результате боестолкновений в регионе заявил, что если Вооруженные силы Армении выйдут из Нагорного Карабаха, то бои прекратятся.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.