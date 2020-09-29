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Президент Литвы выступил за диалог с Россией вместо «бряцания оружием»

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Диалог с Россией предпочтительнее «бряцания оружием» и запугивания друг друга, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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В ходе пресс-конференции 29 сентября литовский лидер поддержал озвученное ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном предложение о выстраивании стратегического диалога с Москвой.

«Всегда лучше разговаривать, чем бряцать оружием и запугивать друг друга…Однако мы должны ясно осознать, что избираем путь, на котором может быть много разочарований», — цитирует его ТАСС.

Науседа отметил, что у РФ и ЕС разные цели.

Кроме того, он литовский президент подчеркнул, что для стран Балтии важнейшим фактором в вопросе выстраивания обороны является сотрудничество с США.

В марте Науседа назвал Россию долгосрочной угрозой НАТО. По его словам, «пригласить Москву стать частью общего геополитического пространства было бы стратегической ошибкой».

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