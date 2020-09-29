Более миллиона американцев проголосовали на президентских выборах

Более миллиона американцев уже проголосовали на президентских выборах 2020 года, что является самым высоким показателем участия в выборах в истории США. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает The Independent.

Так, по данным издания, в 13 штатах подано 1 012 211 бюллетеней. Как отметил профессор политологии Майкл Макдональд, в 2016 году к этому времени проголосовали 9525 человек.

По его мнению, такой сдвиг связан с более высоким интересом избирателей, так как кандидатуры вызывают больше количество разногласий и споров. Кроме того, это вызвано новыми законами, согласно которым на фоне пандемии возможна отправка бюллетеней по почте и досрочное личное голосование.