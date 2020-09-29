Более миллиона американцев проголосовали на президентских выборах
Более миллиона американцев уже проголосовали на президентских выборах 2020 года, что является самым высоким показателем участия в выборах в истории США. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает The Independent.
Так, по данным издания, в 13 штатах подано 1 012 211 бюллетеней. Как отметил профессор политологии Майкл Макдональд, в 2016 году к этому времени проголосовали 9525 человек.
По его мнению, такой сдвиг связан с более высоким интересом избирателей, так как кандидатуры вызывают больше количество разногласий и споров. Кроме того, это вызвано новыми законами, согласно которым на фоне пандемии возможна отправка бюллетеней по почте и досрочное личное голосование.
В июне действующий президент США Дональд Трамп сказал, что может не признать итоги выборов, если потерпит на них поражение. Его соперник демократ Джо Байден заявил, что в этом случае военные выведут его из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.
21 августа Байден официально согласился баллотироваться на пост президента от демократов. Он пообещал, что в случае его победы США преодолеют «эпоху тьмы», а также заявил, что страна готова к искоренению системного расизма.
Выборы в США намечены на 3 ноября. Помимо президента, будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.