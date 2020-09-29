Вооруженные силы Армении сбили вертолет в ходе боев в Карабахе

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вооруженные силы страны сбили азербайджанский вертолет в ходе боев в Карабахе.

«Наши только что сбили вертолет. Вероятно, вертолеты», — написал Ованнисян в своем Facebook во вторник, 29 сентября.

Ранее в этот день азербайджанские ВС обстреляли воинскую часть в Варденисе (территория Армении) и применили там авиацию. В Баку утверждают, что из Вардениса велся артобстрел Дашкесанского района. Это опровергают в Ереване, утверждая, что Азербайджан намеренно распространил данный фейк для оправдания своей атаки.

В Степанакерте утром во вторник прозвучала воздушная тревога, но атаки за ней не последовало. Позднее корреспондент «Известий» сообщил, что в городе ведется стихийная эвакуация жителей, людей увозят в Ереван.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение, а также комендантский час в ряде городов и районов и объявил частичную мобилизацию.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.