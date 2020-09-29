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Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин призвал граждане не расслабляться и не терять бдительность, так как борьба с эпидемией коронавируса еще не окончена.

Полезный госсовет: вернется ли РФ к прежним ограничениям из-за COVID
Придется ли прибегать к чувствительным для экономики мерам, зависит от каждого, считает президент

28 сентября российский лидер на расширенном заседании президиума Госсовета выступил с обращением, в котором отметил, что соблюдать введенные из-за распространения вируса SARS-COVS-2 ограничения, необходимо. Это, по его словам, позволит избежать введения более масштабных ограничений.

Президент указал, что на сегодняшний день о коронавирусе известно гораздо больше, и это помогает государству выстраивать профилактическую работу для предотвращения его дальнейшего распространения.

«Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — сказал Путин.

Президент указал, что пока риски сохраняются. Он попросил россиян помнить об этом и быть ответственными, соблюдать рекомендации врачей и меры предосторожности.

В России к 28 сентября выявили 8135 новых заражений коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 1 159 573 случая COVID-19, 20 385 пациентов скончались, 945 920 выздоровели.

В столичном управлении Роспотребнадзора в понедельник отметили, что показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза.

При этом член комиссии Могсгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, врач Ольга Шарапова рассказала «Известиям», что многие граждане ведут себя беспечно и не соблюдают масочный режим.

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