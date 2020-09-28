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Посол Армении назвал базу РФ в Гюмри сдерживающим фактором агрессии в регионе

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Российская военная база в Гюмри является важнейшим сдерживающим фактором в регионе, заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян в понедельник, 28 сентября.

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«Она является важнейшим сдерживающим фактором в случае внешних агрессий по отношению к Армении. Она всегда играла стабилизирующую роль и будет ее играть в соответствии с правовыми нормами, межгосударственными и международными, которые вытекают из статуса военной базы», — передает слова Тоганяна «Интерфакс».

База была создана в марте 1995 года на основе Договора о правовом статусе Вооруженных сил Российской Федерации, подписанного 21 августа 1992 года, и Договора о российской военной базе на территории Республики Армения.

Главная задача военнослужащих базы в Гюмри — союзническая миссия по поддержанию Объединенной системы ПВО СНГ и своевременное реагирование на угрозы, возникающие на южных рубежах.

Ранее 28 сентября посол Армении заявил о готовности властей обратиться к РФ за военной помощью для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения. По его информации, есть погибшие среди гражданских.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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