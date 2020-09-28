Посол Армении заявил о готовности властей обратиться к РФ за военной помощью

Армения готова обратиться к России за дополнительной военной помощью для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил посол республики в Москве Вардан Тоганян.

«Мы считаем, что в случае необходимости мы будем обращаться к России (за дополнительной военной помощью. ― Ред.). На сегодняшний день мы не считаем, что необходимы дополнительные военные или иные контингенты», ― сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также Тоганян добавил, что у России, по мнению властей Армении, есть политические методы, чтобы остановить кровопролитие на Кавказе, передает ТАСС.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.