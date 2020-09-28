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В Армении больницы приостановили плановый прием пациентов

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Медицинские учреждения Армении приостановили плановый прием пациентов из-за обострения конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Соответствующий приказ подписал глава минздрава страны Арсен Торосян на основании закона «О правовом режиме военного положения».

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«Будут проводиться только реанимационные мероприятия и прием пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи и госпитализации», — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте минздрава Армении в понедельник, 28 сентября.

Пациентов, которые в данное время лечатся в стационаре, выпишут после оценки их состояния здоровья с последующим амбулаторным лечением.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился накануне, 27 сентября. В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные силы Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские ВС обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

В результате власти непризнанной НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло правительство Армении и Азербайджана. С 28 сентября Баку также ввел комендантский час в некоторых городах и районах.

В минобороны Армении сообщили о гибели 16 военнослужащих армии обороны Карабаха. В Азербайджане заявили о пяти погибших при артобстреле Арменией и 19 раненых гражданских на линии соприкосновения. «Интерфакс» со ссылкой на данные омбудсмена НКР Артака Бегларяна отмечал, что погибли двое гражданских, еще более 30 мирных жителей ранены.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.​​​​​​

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