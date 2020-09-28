В Ереване опровергли сообщения Баку о потерях армянских ВС в Карабахе

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян написал на своей странице в Facebook 28 сентября, что сообщения азербайджанской стороны о крупных потерях армянских сил в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) не соответствуют действительности.

«Информация о потерях наших войск не соответствует действительности», — отметил Ованнисян.

По его словам, в Нагорном Карабахе ночью продолжались боевые действия. Вооруженные силы Армении добились «существенных успехов», однако бои продолжаются «на некоторых участках».

Ранее, в понедельник, агентство «Интерфакс–Азербайджан» со ссылкой на минобороны этой страны сообщило, что в ходе столкновений в НКР были убиты и ранены более 550 военнослужащих Армении.

Отмечалось, что, согласно разведданным, военные силы Армении в ходе боев 27 сентября понесли серьезный урон. Азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другую тяжелую бронетехнику, 15 единиц зенитно-ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, три склада с боеприпасами.

«Кроме этого, уничтожено (включая раненых) более 550 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Накануне в минобороны Армении сообщили о гибели 16 военнослужащих армии обороны Карабаха. В Баку заявили о пяти погибших при артобстреле Арменией и 19 раненых гражданских на линии соприкосновения. «Интерфакс» со ссылкой на данные омбудсмена НКР Артака Бегларяна отмечал, что погибли двое гражданских, еще более 30 мирных жителей ранены.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Власти Нагорного Карабаха объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры принял и Ереван. Баку объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область решила выйти из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.