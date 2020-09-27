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Азербайджан показал видео удара беспилотников по позициям Армении в Карабахе

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Минобороны Азербайджана обнародовало видео, на котором, как утверждают в ведомстве, запечатлено уничтожение военной техники Армении на территории Нагорного Карабаха. Ролик был опубликован в воскресенье, 27 сентября, в официальном YouTube-канале министерства.

«В результате контрнаступления частей азербайджанской армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество армянских войск и боевой техники. На видео представлен момент уничтожения боевой техники противника», — говорится в комментарии к видео. Предположительно, огонь вели беспилотники турецкого производства.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. Правительство Армении ввело в республике военное положение и объявило всеобщую мобилизацию.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских. В целях пресечения боевой активности армии Армении в спорном регионе командование азербайджанских Вооруженных сил решило начать контрнаступательную операцию по всему фронту.

Сначала Ереван сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника, показав видео горящего танка. Однако в Баку эту информацию опровергли, заявив, о захвате шести населенных пунктов и стратегически важных высот.

В Армении в свою очередь опровергли эту информацию Азербайджана и добавили, что Азербайджанская сторона потеряла в ходе обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе четыре вертолета, 15 БПЛА, 10 танков и БМП.

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