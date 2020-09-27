Ереван опроверг информацию Баку о захвате шести населенных пунктов в НКР

Министерство обороны Армении опровергло сообщения Азербайджана о взятии под контроль шести населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщила пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение, что азербайджанская армия якобы захватила шесть населенных пунктов, не соответствует действительности. Это очередная провокация азербайджанской пропаганды», — написала она в своем Facebook.

Также к опровержению присоединилось минобороны непризнанного Нагорного Карабаха.

«Распространенное минобороны Азербайджана информация о том, что якобы азербайджанская армия захватила шесть населенных пунктов, не соответствует действительности. Это очередная информационная провокация азербайджанской пропагандистской машины», — говорится в заявлении, размещенном на странице военного ведомства в Facebook.

О захвате шести населенных пунктов и стратегически важных высот в минобороны Азербайджана сообщили ранее в этот же день.

О том, что Вооруженные силы Азербайджана заняли ряд сел и стратегических высот в Физулинском и Джебраильском района, прилегающих к непризнанному Нагорному Карабаху, ранее в этот же день заявил руководитель пресс-службы минобороны республики Анар Эйвазов.

Эйвазов уточнил, что в Агдаринском направлении фронта и на Муровдагском хребте подразделения азербайджанской армии «уничтожили ряд постов оккупантов» и взяли под контроль ряд господствующих высот.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских