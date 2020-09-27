Украинские медики рассказали о состоянии выжившего в катастрофе Ан-26

Состояние курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего в катастрофе Ан-26 под Харьковом, улучшается, сообщило информагентство минобороны Украины «АрмияInform» в воскресенье, 27 сентября.

«Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в авиакатастрофе 25 сентября, пока оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному», — заявил агентству старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковник медицинской службы Юрий Клапчук.

Медик уточнил, что молодой человек чувствует себя хорошо, общается с родственникам и с врачам. В ближайшее время его друзьям разрешат посетить курсанта.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Еще один человек, находившийся на борту самолета, — курсант Золочевский, сейчас в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины уже закончила работу на месте крушения.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26 и объявил 26 сентября днем ​​траура на Украине по погибшим в авиакатастрофе.