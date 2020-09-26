Сын депутата оппозиционной партии Украины погиб в авиакатастрофе с Ан-26

В авиакатастрофе с Ан-26 в Харьковской области среди других погиб сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает пресс-служба партии.

Владимир Олабин был курсантом Харьковского национального университета ВВС Украины.

«Курсанту Владимиру Олабину в ноябре исполнился бы 21 год. Николаевская областная партийная организация «Оппозиционной платформы — За жизнь» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявили в украинском политическом оппозиционном блоке.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе военные летчики и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек. Еще один человек, находившийся на борту самолета, находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26. Он также прилетел в Харьковскую область, где навестил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего в авиакатастрофе. Состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное.