Украинские спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы Ан-26

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины закончила работу на месте крушения в Харьковской области военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне сотрудники службы проводили работы по поиску тел погибших, разрезанию элементов фюзеляжа и оказания психологической помощи родственникам погибших.

«Сейчас подразделениями ГСЧС работы завершены. Проводятся следственные действия», — уточнили в ведомстве.

В ГСЧС отметили, что были задействованы 70 сотрудников ГСЧС и 10 единиц техники.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Еще один человек, находившийся на борту самолета, сейчас в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовку его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26. Он также прилетел в Харьковскую область, где навестил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего в авиакатастрофе. Состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное.

Зеленский вдобавок к этому объявил 26 сентября днем ​​траура на Украине по погибшим в авиакатастрофе.