Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране в связи с крушением военного самолета Ан-26 под Харьковом, сообщил офис главы государства.

«В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи г. Чугуева Харьковской области и приведшей к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем траура», — говорится в тексте указа, обнародованном на сайте президента.

Украинский лидер уже прибыл на место крушения самолета.

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