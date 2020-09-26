Минобороны Украины обнаружило черные ящики потерпевшего крушение Ан-26

Минобороны Украины обнаружило черные ящики потерпевшего крушение в Харьковской области Ан-26, сообщило ведомство 26 сентября.

Бортовые самописцы уцелели, однако их еще не извлекли из самолета, передает Униан.

«Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю», — заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета. Это может быть техническая неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook в субботу.

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился накануне вечером возле города Чугуев в Харьковской области. В результате случившегося погибли 25 человек. Погибшие были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

На территории области объявлен траур по погибшим. Генпрокуратура Украины начала расследование по факту случившегося.