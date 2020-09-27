Прямой эфир
Сюжет:

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.

Оказался ядовитым: COVID-19 предлагают лечить как отравление
Воздействие нового коронавируса на организм человека схоже с влиянием ряда токсичных веществ

Как пишет CNN, специалисты требуют раскрыть диагноз двух добровольцев, у которых были выявлены необычные симптомы. Эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Пенсильвании Пол Оффит призвал AstraZeneca и Оксфордский университет объяснить, почему они считают, что заболевания не связаны с испытаниями вакцины.

При этом представители компании отмечали, что эксперты рассмотрели данные случаи и не получили доказательства связи проявившихся симптомов с вакцинацией. Однако создатели лекарства заявляют, что раскрыть информацию не могут из соображений конфиденциальности.

В сентябре в США приостановили испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за болезни, развившейся у одного из добровольцев в Великобритании. Однако через несколько дней испытания продолжились.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020