От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.

Как пишет CNN, специалисты требуют раскрыть диагноз двух добровольцев, у которых были выявлены необычные симптомы. Эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Пенсильвании Пол Оффит призвал AstraZeneca и Оксфордский университет объяснить, почему они считают, что заболевания не связаны с испытаниями вакцины.

При этом представители компании отмечали, что эксперты рассмотрели данные случаи и не получили доказательства связи проявившихся симптомов с вакцинацией. Однако создатели лекарства заявляют, что раскрыть информацию не могут из соображений конфиденциальности.

В сентябре в США приостановили испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за болезни, развившейся у одного из добровольцев в Великобритании. Однако через несколько дней испытания продолжились.