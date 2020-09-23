Прямой эфир

В ЦПВС предупредили о готовящейся провокации с химоружием в Идлибе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Террористы готовят провокацию с отравляющими веществами в Идлибе, чтобы обвинить правительство Сирии в использовании химоружия против мирного населения. Об этом в среду, 23 сентября, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

Между ними химия: Россия намерена бороться с атрибуцией в ОЗХО
Создание обвинительного механизма в организации вышло на финишную прямую

По его словам, в ЦПВС поступили «сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», передает ТАСС.

Гринкевич отметил, что по имеющейся информации террористы уже доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок.

Ранее, 11 сентября, Гринкевич сообщал, что террористы из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба. Тогда, по его информации, террористы планировали провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия с привлечением репортеров зарубежных СМИ.

В июле руководитель ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий сообщал, что боевики террористической «Хайат Тахрир аш-Шам» планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020