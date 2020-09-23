В ЦПВС предупредили о готовящейся провокации с химоружием в Идлибе

Террористы готовят провокацию с отравляющими веществами в Идлибе, чтобы обвинить правительство Сирии в использовании химоружия против мирного населения. Об этом в среду, 23 сентября, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его словам, в ЦПВС поступили «сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокацию с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», передает ТАСС.

Гринкевич отметил, что по имеющейся информации террористы уже доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок.

Ранее, 11 сентября, Гринкевич сообщал, что террористы из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба. Тогда, по его информации, террористы планировали провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия с привлечением репортеров зарубежных СМИ.

В июле руководитель ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий сообщал, что боевики террористической «Хайат Тахрир аш-Шам» планируют проведение провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия.