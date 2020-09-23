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Фигуранта дела о гибели детей на Сямозере призвали в армию

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Одного из фигурантов уголовного дела о гибели 14 детей на озере Сямозеро в Карелии в 2016 году, Валерия Круподерщикова, призвали в армию. Об этом в среду, 23 сентября, заявил ТАСС его адвокат Дмитрий Маслов.

«Процесс приостановили, так как он (Круподерщиков в настоящее время. ― Ред.) служит в армии», ― рассказал он агентству.

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Также адвокат отметил, что суд будет продолжен после того, как его подзащитный будет демобилизован.

Ранее, 14 июля, стало известно, что уголовное дело в отношении Круподерщикова и второго инструктора Павла Ильина об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в лагере на Сямозере возвращено в городской суд Петрозаводска.

В июне Третий кассационный суд в Петербурге в соответствии с жалобой прокурора отменил оправдательный приговор Круподерщикову и Ильину.

Трагедия на карельском озере Сямoзeрo произошла 18 июня 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, оба каноэ перевернулись, погибли 14 детей.

Всего в этом деле было шесть фигурантов. Двое из них — бывший директор лагеря Елена Рeшeтoвa и ее заместитель Вадим Винoгрaдoв — получили по 9,5 года колонии общего режима.

Инструктора Крупoдeрщикoва тогда приговорили к восьми месяцам колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

Остальных трех подсудимых — инструктора Ильина, экс-главу карельского управления Рoспoтрeбнaдзoрa Анатолия Кoвaлeнкo и врио руководителя управления Людмилу Кoтoвич — Петрозаводский городской суд оправдал, сочтя их вину недоказанной.

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