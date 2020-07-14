Уголовное дело в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в лагере на Сямозере, где в июне 2016 года погибли 14 детей, возвращено в городской суд Петрозаводска. Об этом во вторник, 14 июля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Дмитрия Маслова.

«Из Третьего кассационного суда дело возвращено в Петрозаводский городской суд для нового судебного расследования», — сообщил защитник.

Он уточнил, что дело будет передано на рассмотрение нового состава суда.

В июне сообщалось, что Третий кассационный суд в Петербурге в соответствии с жалобой прокурора отменил оправдательный приговор Круподерщикову и Ильину.

Трагедия на карельском озере Сямoзeрo произошла 18 июня 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, оба каноэ перевернулись, погибли 14 детей.

Всего в этом деле было шесть фигурантов. Двое из них — бывший директор лагеря Елена Рeшeтoвa и ее заместитель Вадим Винoгрaдoв — получили по 9,5 года колонии общего режима.

Инструктора Крупoдeрщикoва тогда приговорили к восьми месяцам колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

Остальных трех подсудимых — инструктора Ильина, экс-главу карельского управления Рoспoтрeбнaдзoрa Анатолия Кoвaлeнкo и врио руководителя управления Людмилу Кoтoвич — Петрозаводский городской суд оправдал, сочтя их вину недоказанной.