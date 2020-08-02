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Врач назвал причины горечи во рту и желтого налета на языке

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Фото: Depositphotos
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Что может означать горечь во рту и желтый налет на языке, рассказал в субботу, 1 августа, в своем Instagram врач-хирург и онколог Иван Карасев.

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В 95% процентах случаев, пояснил медик, такие ощущения связаны с забросом желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. Там она смешивается с соляной кислотой и на фоне недостаточности розетки кардии желудка или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы попадает в пищевод и в конечном итоге в рот.

«Бывают такие ситуации, когда этот процесс имеет хронический характер, вызывает хронические ларингиты и так далее. Соответственно, нужно сделать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу», — заключил Карасев.

Лечение подобных проблем, отметил онколог, занимает две-три недели, и проблем после этого возникнуть не должно.

26 июля главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин рассказал о самом эффективном способе выявления рака толстой кишки.

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