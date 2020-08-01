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33 члена экипажа норвежского лайнера заболели коронавирусом

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Фото: REUTERS/NTB Scanpix/Rune Stoltz Bertinusse
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У 33 членов команды норвежского круизного лайнера Roald Amundsen, который прибыл в порт Тромсё с архипелага Свальбард, обнаружен коронавирус, сообщила в субботу компания-оператор Hurtigruten.

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«Из 158 членов команды у 33 человек диагностирован COVID-19, у 120 — результаты анализов отрицательные. Пять человек должны будут сдать анализы вновь», — говорится в заявлении компании.

Норвежская круизная компания Hurtigruten сообщила 31 июля, что четверо из 535 человек, находящихся на Roald Amundsen, были госпитализированы в университетскую больницу Северной Норвегии в Тромсё на следующий день после того, как судно причалило в городе. Корабль только что вернулся из семичасового плавания к архипелагу Шпицберген.

Сообщалось, что корабль был изолирован, весь экипаж — около 160 человек — проходит испытания на COVID-19. Также были приняты меры по извещению 177 пассажиров, которые покинули судно по прибытии. Около 60 человек помещены в карантин в Тромсё.

По данным портала Worldometers, с момента начала пандемии COVID-19 в Норвегии подтверждены 9249 случаев заражения, выздоровели 8752 пациента, 255 человек скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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