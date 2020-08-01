Россию и Китай обвинили в развязывании «звездных войн»
Издание Financial Times обвинило Россию и Китай в развязывании «звездных войн» в космосе.
В статье, опубликованной 31 июля, утверждается, что один из российских спутников, якобы выполнявший в космосе секретную миссию, выпустил ракету в сторону атмосферы Земли.
Авторы подчеркивают, что Россия и Китай намерены превратить околоземное пространство в территорию «Звездных войн».
Кроме того, в материале добавляется, что США на протяжении долгого времени следят за российским спутником «Космос 2543». Аппарат якобы приближался на опасное расстояние к американскому военному спутнику, пишет «Газета.ру».
24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна привержена позиции полной демилитаризации космоса.
Космическое командование ВВС США 23 июля обвинило Россию в проведении испытаний в космосе противоспутникового оружия и сообщило, что располагает необходимыми доказательствами.
В апреле Космическое командование ВВС США сообщило, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата.