Kia опубликовала тизер нового кроссовера Sonet

Корейская компания Kia распространила первый официальный тизер нового субкомпактного кроссовера Sonet.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 23 июля в редакцию «Известий», премьера автомобиля состоится до конца лета.

Модель была создана в первую очередь для индийского рынка. Производство наладят на местном заводе бренда. Но при этом новый кроссовер появится во многих других странах мира.

Дизайн машины будет выполнен в соответствии с фирменной концепцией бренда «Улыбка тигра»: автомобиль получит массивный бампер, широкую радиаторную решетку и узкие фары со светодиодными ходовыми огнями.

Кроссовер оснастят 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 90 л.с. Кроме того, в гамму двигателей войдут литровый агрегат мощностью 120 л.с. и турбодизель объемом 1,5 л. Привод предусмотрен только передний.

15 июля сообщалось, что на российском заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство седана бизнес-класса Kia K5.